Zwaan heeft vishaak in tong en keel

De dierenambulance heeft het dier gevangen en naar de dierenarts gebracht. Zij konden namelijk niet ter plaatse de drietandhaak verwijderen. Dat schrijft de Dierenambulance Purmerend in een bericht op Facebook.

Opvang

Een medewerker laat aan NH Nieuws weten dat het dier sterk vermagerd was omdat hij door de haak niets meer kon eten. Het is nog niet zeker of de zwaan het gaat redden. Hij is overgebracht naar de vogelopvang.