In Belgisch-Limburg blijven Nederlanders welkom: ’Na eerste lockdown afgesproken grenzen nooit meer te sluiten’

Laatste biertje met bittere bijsmaak: ’Geen idee wat ik thuis moet gaan doen’

De avond is nog niet gevallen in Rotterdam of de laatste biertjes en shotjes worden weggetikt. Het was net wennen voor velen dat de kroegen eerder dichtgaan dan normaal, maar zaterdagmiddag klokslag vijf uur was het – vanwege de harde lockdown die zondagochtend ingaat – voorlopig ook voor het laatst...