Storm Hilary houdt huis in VS: autoriteiten waarschuwen voor ’potentieel catastrofale overstromingen’

De wolkbreuk die de tropische storm meevoerde leidde in San Diego tot de zwaarste regenval sinds orkaan Doreen uit augustus 1977. In veel steden bleven maandag scholen gesloten. In een deel van Los Angeles viel de stroom uit.

Zondag was Californië ook nog eens getroffen door een aardbeving van 5.1 op de Schaal van Richter, waarvan het epicentrum 80 kilometer ten noordwesten van Los Angeles lag. Voor zover bekend vielen daardoor geen slachtoffers. Dertien mensen moesten vanwege plots opkomend water door de brandweer worden gered.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ AFP / Getty Images

Bekijk ook: LA krijgt eerste tropische storm sinds 1939 over zich heen

Flash floods

Hoewel zich aan de kust maandag opklaringen aftekenden, waarschuwen autoriteiten voor hevige overstromingen en modderstromen als gevolg van de overvloedige regenval. Het risicogebied strekt zich uit tot Nevada en Oregon. In de woestijn ten westen van Las Vegas kunnen zich ook flash floods voordoen, aldus de politie. Het vliegverkeer van en naar de gokstad liep door het slechte weer vertraging op.

In Mexico was eerder een man omgekomen door de orkaan. Hij werd in zijn auto meegesleurd toen hij een buiten zijn oevers getreden stroom probeerde over te steken.

Texas zet zich inmiddels schrap voor een andere tropische storm, die oprukt vanuit de Golf van Mexico. Deze storm wordt dinsdag verwacht en zal naar verwachting gepaard gaan met hevige regenval. Dit laatste is op zich welkom, aangezien het zuiden van de VS met ernstige droogte kampt.

Bent u in het zuidwesten van de Verenigde Staten? Neem contact op met onze tiplijn.