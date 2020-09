Zwangere vrouw redt echtgenoot van aanvallende haai

Dat melden Amerikaanse media. Andrew Charles Eddy en zijn zwangere vrouw Margot Dukes-Eddy waren samen op vakantie in Florida. Het stel was samen met familie aan het varen met een zeilboot. Een deel van de groep besloot te gaan snorkelen bij het Sombrero rif. Andrew voegde zich later ook bij het snorkelende gezelschap te voegen. Zodra hij in het water lag, werd hij vrijwel meteen aangevallen door een haai.

Zijn vrouw Margot zag de haaienvin en kort daarop kleurde het water rood. Ze aarzelde geen moment en dook haar man achterna. Ze kon hem vastgrijpen en hem uit het water slepen. Familieleden die nog op de op de boot waren achtergebleven, belden direct de hulpdiensten.

Andrew is per helikopter naar een ziekenhuis in Miami overgebracht waar hij in kritieke toestand en zware verwondingen aan de schouder is binnengebracht, vertelt hulpverlener Ryan Johnson.

Naast Andrew raakte niemand gewond. Florida heeft het grootste aantal haaienaanvallen, in 2019 waren er maar liefst 21 aanvallen.