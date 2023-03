Premium Het beste van De Telegraaf

’Doelen onhaalbaar bij leefbaar houden van Nederland’ Nederland wil in 2050 ’klimaatneutraal’: ’Technologie is er nog helemaal niet’

Door Wierd Duk

Arnout Jaspers pleit voor de oprichting van een Energieraad. Ⓒ Thijs Rooimans

Nederland wil in 2050 ’klimaatneutraal’ zijn. Maar hebben we de technologie wel om die doelen te bereiken? „Ik geef je op een briefje: we gaan die doelen niet halen.”