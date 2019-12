Dodental tyfoon op Filipijnen loopt verder op

Delen van twaalf wegen en drie bruggen zijn afgesloten, zei de nationale rampendienst. Ongeveer een half miljoen mensen zijn geëvacueerd. Er is alleen al in de regio’s Bicol en Tagalog voor zeker 14 miljoen euro aan landbouwschade.

Kammuri is de twintigste storm die de Filipijnen in 2019 treft. De dodelijkste tyfoon was Haiyan, die in 2013 aan land kwam. Toen zijn 7300 mensen omgekomen of vermist geraakt.

