Eis: 6 maanden voor ’stoned’ doodrijden maaltijdkoerier

Beginnend bestuurder Thomas H. reed op 9 januari in Utrecht 80 waar 50 mag en had twee keer zoveel THC-gehalte in zijn bloed dan toegestaan vanwege het gebruik van cannabis.

Het ongeluk gebeurde halverwege de avond op de Amsterdamsestraatweg. De jongen was op zijn e-bike aan het werk voor een maaltijdbezorgdienst en wilde oversteken. Het was Ruiz Meijer z’n eerste bijbaan. Zijn dienst zat erop en hij was bijna thuis toen hij werd aangereden.

De aanklaagster haalde voor de rechtbank Utrecht rapporten aan waaruit blijkt dat het ongeluk niet gebeurd was als de verdachte minder hard had gereden.

Dan had H. ruim op tijd stilgestaan of dan was het slachtoffer al aan de overkant geweest.

Het Openbaar Ministerie gaat uit van een ’ernstige verkeersfout’ waarbij H. onoplettend en onachtzaam reed. De aanklaagster eiste drie jaar rij-ontzegging.

Ouders van Ruiz

De ouders van Ruiz hebben een site in het leven geroepen ter nagedachtenis aan hun zoon. In een verklaring zeggen ze dat dit nooit was gebeurd als de man uit Breukelen normale snelheid had gereden.

„Zijn ontwapenende glimlach zal in ieders herinnering blijven voortleven. Hoe je het ook wendt of keert dit is een ongeluk met alleen maar verliezers. De gevolgen van dit verkeersongeluk zijn onherroepelijk. We hopen dat iedere verkeersdeelnemer zich realiseert dat veilig en rustig rijden levens kan sparen.”