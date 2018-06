Merkel wil schulden niet kwijtschelden

Een van de voornemens van de nieuwe Italiaanse coalitie is om te vragen om kwijtschelding van 250 miljard euro aan schulden bij Duitsland. Merkel lijkt in het interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung alvast aan te geven dat zij hier niet in mee zal gaan. Zo meldt de NOS.

De leiders van de nieuwe Italiaanse coalitie staan sceptisch tegenover de euro. Salvini zei eerder al dat Italianen geen slaven van Duitsland en Frankrijk zijn.

Merkel zal de Italiaanse premier Conte persoonlijk ontmoeten bij de G7-top, op 8 en 9 juni in Canada.