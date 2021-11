Biden en Xi willen kans op conflicten verkleinen met virtuele topontmoeting

Wat de twee precies besproken hebben, is niet bekend. Volgens de Chinese staatszender CCTV hadden de presidenten een „volledig en diepgaand gesprek en uitwisseling van gedachten over strategische, veel omvattende en fundamentele zaken.”

Aan het begin van het overleg, waar journalisten bij waren, zei Biden dat hij een „open en eerlijke discussie” wilde. Hij zei ook dat hij het wilde hebben over mensenrechten, China’s economische beleid en vrije navigatie in de Zuid-Chinese Zee. Na afloop meldde het Witte Huis dat de twee het ook over Noord-Korea hadden gehad.

Xi noemde Biden „zijn oude vriend” en drong aan op een betere communicatie tussen China en de VS en op betere samenwerking. Als de twee grootste economieën ter wereld en permanente leden van de VN Veiligheidsraad zijn ze daartoe verplicht, aldus de Chinese president. Chinese staatsmedia meldden na afloop van de ontmoeting dat Xi gezegd zou hebben dat de wereld groot genoeg is voor beide landen. Ook zouden de presidenten gesproken hebben over Taiwan.