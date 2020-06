’Politie moest inhouden bij demo Black Lives Matter’

Dat bevestigt voorzitter Gerrit van de Kamp van de bond, nadat drie goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf de onvrede over de instructies hadden gemeld. De gemeente Eindhoven wil niet reageren ondanks herhaaldelijke verzoeken.

De demonstratie vond plaats op 6 juni. De organisatie Black Lives Matter riep van tevoren al demonstranten op om agenten te filmen. ’Zorg dat je mobiele telefoon opgeladen is. Je mag politieagenten filmen’, zo stond op de Facebookpagina van BLM. Er was angst voor confrontaties.

Instructies

Burgemeester Jorritsma gaf de politie de opdracht om coulanter te zijn dan normaal, zo bevestigt Van de Kamp aan De Telegraaf. „De agenten moesten meer pikken. Dus bij bedreigingen of provocaties niet optreden, waar agenten dat normaal gesproken wel zouden doen”, zegt Van de Kamp.

De instructies hebben tot onbegrip en boosheid geleid binnen de politie. Ook binnen de politietop van de eenheid Oost-Brabant. „Je bewandelt een weg die je echt niet moet bewandelen. Dit kan gewoon niet. Je maakt onderscheid wat betreft optreden. Maar openbare orde is openbare orde. Dit is zeer verwarrend en vervelend voor agenten. Welk beeld roep je zo op? Dat de politie een stap terugdoet en op voorhand zwicht voor mogelijke escalatie. Het is willekeur. Er is hier veel woede over”, aldus Van de Kamp.

Gemeente zwijgt

De gemeente Eindhoven is maandagochtend gevraagd om een reactie, maar had die maandagavond om 20.00 uur nog niet gegeven. „We beraden ons nog op een antwoord”, aldus een woordvoerder van de gemeente. De afdeling persvoorlichting van de korpsleiding van de politie zegt niet te kunnen reageren, omdat het een zaak is van de gemeente.