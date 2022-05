Premium Het beste van De Telegraaf

Arts Marinou Arends vervolgd als moordenaar

Door Arianne Mantel Kopieer naar clipboard

Marinou Arends: „Ik heb gelijk gekregen, maar het heeft me wel vier jaar van mijn leven gekost.” Ⓒ LIGTENBERG, SERGE

Amsterdam - Twintig jaar bestaat de euthanasiewet, die inhoudt dat een arts op verzoek helpt bij levensbeëindiging, in ons land. In die twee decennia is één arts strafrechtelijk aangeklaagd voor moord: Marinou Arends. Na vier jaar werd ze in 2020 door de Hoge Raad ontslagen van vervolging. Nu kijkt ze terug op die bewogen periode: „Dag en nacht hield de casus me bezig. Zo lang mogelijk heb ik voor mijn vrienden en familie verborgen gehouden dat het om mijn persoon ging.”