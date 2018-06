The Polyamorie Files deel 9: ‘Aan haar pols zie ik opeens een bekende armband’

“Weer valt me op hoe attent en geïnteresseerd Jackie is en hoewel ik geen prater ben, sta ik met haar graag te kletsen. 'Ik moet even de taart aansnijden met Fleur, ik spreek je zo weer!' Ze schudt haar haren los en aan haar pols zie ik opeens een bekende armband.

Dezelfde armband die ik draag, het cadeau van Jeff! Ook op haar hartje staan initialen, J&J… Ik heb meteen geen zin meer in taart. Achterin de tuin kijk ik naar een paar kinderen die nog op het springkussen stoeien.

Donkere ogen

'Volgens mij wil jij hier ook niet zijn', zegt een warme stem veel te dicht bij mijn oor. Een nog warmere hand onder op mijn rug. Ik schrik me dood en opeens staat hij voor me, de warme hand brandt door mijn jurk. Bruine, bijna zwarte ogen kijken me geamuseerd aan.”

