Spion in gekraakt pand Russische miljardair? ’Hij deed zich voor als Oekraïense vluchteling’

Het gaat om het statige pand van de Russische miljardair Arkadi Volozj, dat afgelopen oktober werd gekraakt. Een rechter bepaalde dat de krakers daar mochten blijven. Daarin speelt mee dat Volozj, de oprichter van Yandex (een soort Google), op de Europese sanctielijst staat.

Woensdag dient het hoger beroep, met daarin nieuw bewijs vanuit Volozj. Dat bestaat uit foto’s, video’s en screenschots van chatgesprekken. Het is verzameld door een tijdelijke bewoner van het pand.

Vluchteling

„Deze persoon kwam in nood naar ons toe en vroeg om een verblijfplaats. Hij stelde zich voor als een Oekraïense vluchteling die net aan de oorlog was ontsnapt”, zeggen de krakers tegen Squat.net. Ze ontvingen hem ’met open armen’. „Het is ons nu duidelijk geworden dat hij ons heeft bespioneerd en informatie doorgaf aan de advocaten van Volozj in een poging ons in diskrediet te brengen.”

De krakers ’walgen’ ervan, maar zijn ’niet verrast dat Volozj smerige trucs inzet’. Ze beschuldigen advocatenkantoor Wolfs Advocaten van de ’schemerige praktijken’.

„Totale lariekoek”, noemt John Wolfs, advocaat van Volozjs vennootschap, de aantijgingen. Hij ontkent dat hij opdracht gaf de krakers te bespioneren. Hoe de opnames wel bij hem terecht zijn gekomen, wil hij woensdagochtend pas tijdens het hoger beroep vertellen.

Hoe belastend het nieuwe bewijs is, zal ook pas blijken gedurende de zitting. De krakers houden vertrouwen in een nieuwe overwinning op de rijke Rus.