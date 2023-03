Verdachte (16) doden 17-jarige Roffinho in Amsterdam opnieuw aangehouden

De 16-jarige verdachte is in december ook al aangehouden op verdenking van betrokkenheid, maar werd daarna heengezonden. Wel bleef hij verdachte in de zaak. Nieuwe informatie heeft nu weer geleid tot zijn aanhouding, meldt de politie.

Het incident gebeurde vorig jaar rond 22.30 uur voor een woning aan de Haardstee, vlak bij station Bijlmer Arena. Hulpverleners hebben geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De recherche is direct na het schietincident een uitgebreid onderzoek gestart. Kort na de schietpartij werden twee mensen opgepakt, maar die bleken niets met het voorval te maken te hebben. Later die maand werden twee jongens aangehouden van destijds 15 en 16 jaar.