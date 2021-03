Oefenhuis voor ouders met zieke kinderen

De inmiddels 18-jarige Tamara, die de spierziekte SMA heeft, samen met haar zusje Debbie. Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Ernstig chronisch zieke kinderen verblijven vaak langdurig in het ziekenhuis. Ze zijn 24 uur per dag afhankelijk van complexe medische zorg. De overstap van het ziekenhuis naar thuis is voor ouders en het gezin buitengewoon lastig, zo blijkt in de praktijk. Daarvoor komt een oplossing: Het Jeroen Pit Huis wordt een ’oefenhuis’ waar die overstap gemakkelijker wordt gemaakt op medisch, verpleegkundig en psychosociaal gebied.