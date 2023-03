Utrecht herdenkt slachtoffers tramaanslag: ’Wond op onze ziel’

Honderden nabestaanden, hulpverleners en getuigen waren aanwezig in het speciaal aangelegde parkje naast de plek waar op 18 maart 2019 om 10.43 uur Gökmen T. het vuur opende op de inzittenden van de tram. Op dat tijdstip werd een minuut stilte gehouden en sloeg de Dom in het centrum van Utrecht vier keer.

Rode en witte bloemen

„Het zal voor altijd een wond op de ziel van Utrecht zijn”, aldus de burgemeester die sprak in het bijzijn van justitieminister Dilan Yeşilgöz. Ook vele belangstellenden van onder andere FC Utrecht en Go Ahead Eagles waren aanwezig om rode en witte bloemen te leggen.

„Vier mensen waren slachtoffer van een zinloze en onbegrijpelijke daad van geweld”, zei Dijksma, die in haar toespraak de nabestaanden nog een hart onder de riem stak. „We moeten allemaal leren leven met deze wond op onze ziel. We doen dit onder andere door de slachtoffers nooit te vergeten en in liefde te gedenken.” Er werd ook een herinneringsplaquette onthuld.

Zaterdag klinkt er in de 18e minuut van de wedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles een applaus, liet burgemeester Dijksma weten: „Dan denken we aan deze vier mensen. Maar ook aan hen die gewond raakten, getuige waren of op allerlei manieren hulp kwamen bieden.”

Aansprakelijkheid

De nabestaanden van Rinke Terpstra lieten zaterdag via hun advocaat mr. Axel Beijersbergen van Henegouwen weten het vervoersbedrijf Qbuzz en de provincie Utrecht medeaansprakelijk te stellen voor zijn dood. Op de ochtend van de aanslag was er een mankement aan de tram.

De bestuurder kon niet zien wat achter in de tram aan de hand was omdat de beeldschermen kapot waren. Nadat aan de noodrem was getrokken, hield de bestuurder de deuren volgens protocol gesloten. De trampassagiers konden geen kant op.

Hierdoor is het overlijden van Terpstra volgens Beijersbergen van Henegouwen ’het gevolg van een omstandigheid die de vervoerder had kunnen vermijden, of waarvan het bedrijf de gevolgen had kunnen verhinderen’.

Dat de dagvaarding pas vier jaar na de aanslag de deur uit is, komt volgens de advocaat doordat er lang geprobeerd is eruit te komen met Qbuzz die hierin ook naar de provincie wees als verantwoordelijke. „Daarom stellen we ook beide partijen aansprakelijk”, aldus Bijersbergen van Henegouwen.

Qbuzz wil volgens het ANP niet inhoudelijk reageren. Volgens Qbuzz’ advocaat zijn de aantijgingen een ’eenzijdig gepresenteerde voorstelling van zaken’. Ook de provincie Utrecht wilde niet reageren omdat de zaak bij de rechter ligt.

De raadsman verwacht dat er ergens dit jaar nog een zitting zal komen.