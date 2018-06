Beelden bejaardemeppers vrijgegeven

De jassen van de jongens zijn door de instellingen van de camera (L) verkleurd. Rechts zie je de juiste kleuren. Ⓒ Bureau Rijnmond

Rotterdam - De politie heeft beelden van de verdachten van een laffe woningoverval in april vrijgegeven. Twee jongens drongen in april het huis binnen van een 73-jarige Rotterdamseop de Coolsestraat in Rotterdam. Ze sloegen haar in haar gezicht en namen haar sieraden mee.