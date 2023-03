Vijftal in kraag gegrepen met 21 duizend joints in pand Den Hoorn

Kopieer naar clipboard

Ⓒ POLITIE

DEN HOORN - De politie heeft vijf mensen opgepakt die in het Zuid-Hollandse Den Hoorn in een bedrijfspand op grote schaal joints aan het maken waren. In het pand aan de Kleijweg lagen ongeveer 21.000 jointjes klaar voor de verkoop.