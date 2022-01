Sterfte lager dan verwacht: ’Bewijs dat omicronvariant minder ziek maakt’

Tussen 17 en 23 januari overleden er naar schatting 3250 mensen. Dat zijn er bijna 150 minder dan verwacht. De sterfte bij bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen is eveneens lager dan vermoed werd (1150 om 1300).

’Minder problemen’

Dat er minder mensen overlijden dan verwacht, is al sinds de laatste week van 2021 het geval, ook bij de bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. Tussen begin augustus en eind december was er juist nog sprake van een voortdurende en forse oversterfte, in sommige weken wel met enkele honderden hoger dan verwacht.

Viroloog Ab Osterhaus is blij met die laatste cijfers. „Je ziet duidelijk dat we minder problemen hebben dan dit najaar, toen het lastiger was vanwege de deltavariant. De omicronvariant is milder en tegelijkertijd zal ook de boostervaccinatie bij de kwetsbare groepen het effect van een besmetting gedempt hebben.”

"Je ziet duidelijk dat we minder problemen hebben dan dit najaar"

Tegelijkertijd overleden er in week 3 wel iets meer mensen van 65 tot 80 jaar dan verwacht, zo’n 1050 tegenover 1000. Osterhaus: „Het is altijd lastig om daar precieze verklaringen voor te geven, maar het is wel zo dat hoe jonger de groepen zijn hoe minder ze gevaccineerd zijn. Dan blijft het oppassen als de vaccinatiegraad in die groep lager ligt en er tegelijkertijd in zo’n leeftijdsgroep nog relatief veel kwetsbaren zitten.”

Positief

Viroloog Bert Niesters is ook voorzichtig positief gestemd. „Het gaat de goede kant op en de ernst van omicron lijkt inderdaad nog steeds mee te vallen. Zeker als je bedenkt dat een deel van de mensen in de ziekenhuizen er niet dóór maar vánwege corona ligt. Wat echter ook wel meespeelt, is dat we dit jaar in tegenstelling tot eerdere jaren er geen griepepidemie bij hebben, dat kan ook voor een deel de lagere sterftecijfers verklaren.”

"Eind februari kan het als het een beetje meezit afgelopen zijn met de meeste maatregelen"

Hij verwacht dat ons land over ongeveer twee weken over de coronapiek heen is. „Daarna zou het risico op maatschappelijke ontwrichting door uitval van personeel echt moeten afnemen. Eind februari kan het als het een beetje meezit afgelopen zijn met de meeste maatregelen. Dan belanden we mogelijk in een tussennormaal, waarbij de basisonderdelen als regelmatig handen wassen en ventilatie belangrijk blijven, maar de scherpste randjes er toch echt wel af zijn.”