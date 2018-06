Vrouw bestelt eten om bezorger spin te laten vangen

Toen de Britse vrouw in de gang boven de deur een spin opmerkte, durfde ze uit angst dat het achtpotige ’monster’ haar aan zou vallen, niet meer door de deur. Dat meldt Nieuwsblad.

Demi was helemaal alleen thuis en stuurde haar vriendinnen een berichtje om raad te vragen. Een van de meiden stelde voor om eten te bestellen en aan de bezorger van Deliveroo te vragen om haar te helpen met het vangen van de spin.

Bestelling

Zo gezegd zo gedaan. Demi bestelde kip bij KFC en schreef haar verzoekje in de beschrijving: „ik heb met de helpdesk gesproken, kan je helpen om een spin weg te halen?.” Een klein halfuurtje laten stond de bezorger voor de deur, maar hij bleek zelf ook bang te zijn voor spinnen. „Hij vroeg hoe groot de spin was en zei dat hij het wel wilde proberen”, vertelt Demi.

Haar redder in nood slaagde er uiteindelijk in het beestje te vangen. „Ik heb hem 50 keer bedankt. Hij moest erg hard lachen en bleef maar zeggen: dit is zo grappig. Ik wilde hem wel knuffelen. Wat een held.”