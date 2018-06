Trump kan zichzelf amnestie verlenen

Giuliani, de voormalige burgemeester van New York, deed de uitspraken in interviews met Amerikaanse televisiezenders. Hij zei bij NBC dat de presidentiële bevoegdheid om mensen amnestie te verlenen geen beperkingen kent. De advocaat benadrukte ook dat het vanuit politiek oogpunt ondenkbaar is dat een president zichzelf een straf kwijtscheldt. „Het zou waarschijnlijk direct leiden tot zijn afzetting”, zei Giuliani.

De advocaat benadrukte dat de president „niets heeft misdaan” en dat het verlenen van amnestie dus niet aan de orde is. Speciaal aanklager Robert Mueller heeft aangegeven Trump te willen horen. Hij onderzoekt onder meer of campagnemedewerkers van Trump in de aanloop naar de verkiezingen hebben samengespannen met de Russen.