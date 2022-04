Buurtbewoners vatten dronken automobilist (34) in de kraag: ’Hij zei wel vaker zo te rijden’

De man - die naar later bleek 795 µg/l alcohol in zijn bloed had - reed ter hoogte van de Leidse Johan de Wittstraat rond 21 uur een paaltje plat bij de vluchtheuvel, vloog over een zebrapad en botste tegen een lantaarnpaal op de middenberm, waar hij tot stilstand kwam. Hij liet zijn auto achter en ging er te voet vandoor.

Maar dat was buiten de buurt gerekend. Terwijl een alerte buurtbewoonster die getuige is de telefoon pakte om foto’s te maken van de man, sprong bewoner Ernst Barthen op blote voeten bij een scooterrijder achterop en gingen ze achter hem aan. Als ze hem even later hebben ingehaald, weten ze hem ervan te overtuigen mee te komen naar de gewaarschuwde politie, die hem vervolgens inrekende. Het rijbewijs van de man is ingenomen.

’Schandalig’

„Het is een triest verhaal”, zegt Barthen tegen het Leidsch Dagblad. „Hij was inderdaad zó dronken. Toen we hem aanspraken beaamde hij tegen ons dat hij wel vaker onder invloed reed. En als je zag hoe hij over de weg ging... Ik denk dat-ie wel honderd reed. En dan bij het zebrapad. Schandalig. Heel goed dat hij gepakt is.”

De ’burgerarrestatie’ ging redelijk gemoedelijk. „Hij bood me zelfs zijn schoenen aan toen hij zag dat ik op blote voeten was”, lacht Barthen. Tegelijkertijd moet hij er niet aan denken hoeveel erger het allemaal had kunnen aflopen. Zijn eigen kinderen waren, ontdekte hij later, kort daarvoor nog het bewuste zebrapad overgestoken. En volgens de fotograferende vrouw was een buurtgenote ’die net voor deze racende idioot reed’ zeker geraakt als die paal op de vluchtheuvel niet in de weg gestaan had.