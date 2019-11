Extra geld voor leraren: kabinet maakt 460 miljoen vrij

De bonden gaan afspraken maken over 150 miljoen euro om personeel in het basisonderwijs een eenmalige uitkering te geven. Ook voor het voortgezet onderwijs komt er 150 miljoen euro beschikbaar. Salarisverhogingen zitten er niet in. „Laten we er geen doekjes om winden: met structureel geld kun je salarissen structureel omhoog doen, met incidenteel geld niet”, zegt Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond.

Een bedrag van 16,5 miljoen euro is wel structureel en gaat naar de salarissen van leraren in het voortgezet speciaal onderwijs. Ook wordt er geld vrijgemaakt om meer zij-instromers op te kunnen leiden. Er wordt ook geld naar voren gehaald om wat aan de werkdruk van leraren te doen.

„We hebben een heel pakket met elkaar gemaakt en dit zijn de onderwerpen waar we de komende jaren met vereende kracht mee aan de slag gaan om die kanjers die in het onderwijs iedere dag in heel moelijke omstandigheden hun werk moeten doen te ondersteunen”, zei minister Slob in een persconferentie.

Staking

De witte rook komt vlak voor een geplande landelijke onderwijsstaking. Aanstaande woensdag zouden veel leraren hun werk neerleggen uit onvrede over hoge werkdruk en het lerarentekort. Ook te lage salarissen waren voor veel leraren reden om te gaan staken. Basisschoolleraren willen even veel verdienen als leraren in het voortgezet onderwijs.

De stakingsoproep is nu van de baan, laat Verheggen weten. Maar dat betekent niet dat er overal weer gewoon les wordt gegeven komende woensdag.

„We snappen heel goed dat scholen, leraren en ouders erop voorbereid waren dat er woensdag geen les wordt gegeven. Dat zou nog wel eens kunnen betekenen dat scholen zeggen dat het veel meer gedoe geeft om te communiceren dat er wel weer les wordt gegeven”, zegt Verheggen. „Het ligt aan de afspraken die de scholen hebben gemaakt. Er zijn ouders die allang uitstapjes hebben bedacht om met hun kinderen te doen. Dit kunnen we niet centraal regelen. Dat is maatwerk.”

De bonden en de werkgevers zijn bereid om langs te gaan bij scholen die de lessen niet door willen laten gaan, maar de dag wel nuttig willen gebruiken, zegt Verheggen. Ze komen dan het akkoord uitleggen.

Cao

Premier Rutte had tijdens de politieke beschouwingen al beloofd eenmalig extra geld voor het onderwijs vrij te maken. Die belofte lost hij nu in.

Voorwaarde voor die eenmalige geste was dat er een cao-akkoord moest komen. Bonden en werkgevers raakten eerder gebrouilleerd en spraken een tijd lang niet meer met elkaar. De onderhandelingen zijn vandaag definitief vlot getrokken tijdens een heimelijke bijeenkomst op het ministerie van minister Slob (Onderwijs).