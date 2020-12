Wolf slaat opnieuw toe in Brabant: 5 schapen doodgebeten

Dat meldt Omroep Brabant. „Enkele dieren zijn zo zwaargewond dat ik ze zal moeten laten inslapen”, vertelt veearts en schapenexpert Rianne van Helden aan de regionale zender. Volgens haar stierven de schapen door toedoen van een wolf. „De bijtwonden zijn heel typisch. Een wolf grijpt de dieren namelijk altijd recht onder de kin, wat hier nu ook het geval is.”

Uit dna-onderzoek moet blijken of het dier daadwerkelijk als dader kan worden aangewezen. In het weiland aan de Kameren stonden in totaal twaalf schapen en een alpaca. De alpaca bleef ongedeerd.

Dieren naar binnen

Eerder vertelde voorzitter Saskia Duives van de LTO Vakgroep Schapenhouderij al aan De Telegraaf dat ze zich grote zorgen maakt: „Daarom hebben we al onze leden opgeroepen om hun schapen – maar ook Shetlandpony’s, geiten en kalveren – naar binnen te halen. Maar als LTO zijn we echt klaar met de wolf in Nederland.’’