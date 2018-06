Honderden reizigers getroffen door sluiting Hamburg

De stroomstoring zorgde een groot deel van de dag voor flinke overlast op het vijfde vliegveld van Duitsland, dat jaarlijks door ruim 17 miljoen passagiers wordt gebruikt. Vliegtuigen konden sinds zondagochtend uit veiligheidsoverwegingen niet meer opstijgen of landen. De luchthaven verwerkt op zondagen gemiddeld tweehonderd vluchten.

Honderden reizigers moesten het vliegveld verlaten en buiten wachten op nieuws. Personeelsleden van de luchthaven en brandweerlieden deelden daar waterflessen uit. Omdat de problemen niet tijdig konden worden opgelost, lag het vliegverkeer de rest van de dag stil. Veel gedupeerde passagiers gingen daarop naar hotels of terug naar huis. Ook zijn veldbedden neergezet.

Het vliegveld had passagiers ’s middags al opgeroepen weg te blijven. „De politie heeft de toegangswegen naar de vertrekhallen afgesloten. Kom alstublieft niet naar de luchthaven”, luidde de waarschuwing.

Door de stroomstoring op het vliegveld van de Noord-Duitse stad waren ook twee geplande vluchten van de KLM geannuleerd. Volgens de luchtvaartmaatschappij ging het om een vlucht in de middag en een op zondagavond. Reizigers kunnen kiezen te worden omgeboekt op een andere vlucht of hun reis te vervolgen via het spoor

