Politie schiet messentrekker neer in Dom van Berlijn

Medewerkers van het gebedshuis hadden de politie gebeld omdat iemand door het lint was gegaan. Op dat moment waren er honderd mensen in de Dom. Toegesnelde agenten sommeerden de Oostenrijker tevergeefs zijn mes neer te leggen. De politiemensen gebruikten vervolgens pepperspray, maar dat leek geen uitwerking te hebben. Daarop gebruikte één van de agenten zijn dienstwapen. Hij raakte niet alleen de verdachte, maar ook een collega.

Op het moment dat de politie was gearriveerd, was de Dom al ontruimd. Het incident zorgde wel voor veel tumult op straat. Op videobeelden is te zien dat zwaarbewapende agenten de omgeving van de kerk afzetten.

Wat de messentrekker bezielde, is niet bekend. De politie schrijft dat ’er op dit moment geen aanwijzingen zijn voor een terroristische daad of een islamitisch-geïnspireerd motief’. Inmiddels is de Oostenrijker geopereerd. De agent die gewond raakte, maakt het goed en werd zondagavond al ontslagen uit het ziekenhuis.