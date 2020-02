Wietbunker aangetroffen in duinen bij Overveen

Archiefbeeld ter illustratie. Ⓒ ANP

OVERVEEN - In een bunker in het duingebied bij Overveen (gemeente Bloemendaal) heeft de politie alle benodigdheden aangetroffen voor een hennepkwekerij. De politie vond aan de Zeeweg onder andere speciale lampen, ventilatoren, pompen en een grote hoeveelheid stekbakken. Hennepplanten stonden volgens de politie echter niet in de bunker, die bestaat uit meerdere vertrekken.