NPO, RTL en Talpa sluiten zich aan bij meldpunt wangedrag MORES

MORES is opgericht nadat casting director Job Gosschalk in 2017 erkende dat hij zich schuldig had gemaakt aan seksueel wangedrag. Het meldpunt nam ook al meldingen aan uit de mediasector. Maar nu de drie partijen zich officieel committeren geven zij zelf ook meer ruchtbaarheid aan het bestaan van MORES. Ook dragen zij voortaan financieel bij aan het onafhankelijke meldpunt.

Gezamelijke verantwoordelijkheid

Verder hebben NPO, RTL en Talpa afgesproken dat er binnenkort een sectorbreed convenant wordt gesloten dat moet leiden tot meer sociale veiligheid en inclusie binnen de media. "Wij zien het als gezamenlijke verantwoordelijkheid om misstanden te voorkomen en te werken aan een veilige en inspirerende omgeving voor zowel makers, deelnemers als andere betrokkenen die meewerken aan onze programma's", staat in een gezamenlijke verklaring.

Het was de tweede sessie met Uslu die volgde op de onthullingen over The Voice in het programma BOOS van BNNVARA. Meerdere vrouwen meldden hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. In totaal deden tientallen vrouwen hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, coaches Ali B en Marco Borsato en een regisseur. Rietbergen stapte voor de uitzending op. Hij erkende relaties van "seksuele aard" te hebben gehad met vrouwen die betrokken waren bij het programma. RTL zette de samenwerking met coach Ali B gedurende het onderzoek stil. Tegen hem liggen meerdere aangiftes.