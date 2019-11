KLM-toestel keert om boven Turkije vanwege mankement

KLM besloot terug te vliegen in plaats van in Turkije te landen. „We gaan altijd eerst na of dat qua veiligheid mogelijk is en dat was nu het geval”, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. „Als het vliegtuig in Ankara was geland, dan was het moeilijker geweest om iedereen onderdak te geven. Daarnaast hadden we dan onderdelen over moeten laten komen om het vliegtuig te repareren.”

Het vliegtuig kan snel worden gerepareerd, waardoor de vlucht donderdag weer kan vertrekken. De passagiers worden ondergebracht in een hotel op Schiphol en kunnen een schadeclaim indienen.

Zat u in het toestel en kunt u meer vertellen? App naar onze whatsapp tiplijn. Klik op de link of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.