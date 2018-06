’Horrorclown’ zwaaide met mes bij speeltuin

„Ik hoorde dat een meisje gillend van angst thuis kwam. Ze durft nu de deur niet meer uit omdat clowns altijd leuk en vrolijk zijn en niet met messen rondzwaaien”, aldus een bewoner uit de directe omgeving van de speeltuin aan de Engelenburgstraat. Volgens medebewoners zou de clown al eens eerder bij de bosjes naast de speeltuin hebben rondgehangen.

Volgens politiewoordvoerder Simen Klok was er sprake van een dreigende situatie. „De aangiften bevatten geen zedencomponenten, waardoor we niet van een ’kinderlokker’ spreken. „Maar we hebben de zaak – vanwege het dreigende karakter - meteen serieus opgepakt en zijn met flink wat manschappen ter plekke gegaan”, aldus Klok.

Ook de brandweer is volgens hem meteen ingezet en maakte gebruik van drones met warmtebeeldcamera’s. Maar de ’horrorclown’ leek toen al gevlogen: hij is volgens de politie nergens meer gezien. Omwonenden menen dat hij al eens eerder had rondgehangen bij de speeltuin in de Arnhemse woonwijk.