Zutphense Sal (49) kon niet worden gered uit brokstukken: ’Het is te laat’

Het meest verschrikkelijke scenario lijkt bewaarheid te worden voor de familie Köse. Niet alleen is de hoop vervlogen dat Sal (49) nog leeft, maar het ziet er vooralsnog naar uit dat zijn lichaam niet geborgen kan worden. Tot nu toe durft niemand het gebouw te betreden vanwege ernstig instortingsgevaar; niet het internationale team bestaande uit Moldaviërs, Italianen en Duitsers, het Turkse team niet, en ook het Nederlandse USAR-team niet. Het is te gevaarlijk, de vrees is dat niet alleen dit gebouw instort maar ook het complex daarnaast.

Op zondag staat de familie bij het appartementencomplex en probeert met man en macht alsnog te regelen dat een reddingsteam het aandurft om hun geliefde Sal eruit te halen, zodat ze hem waardig kunnen begraven in hun dorp net buiten Hatay.

Tekst gaat verder onder de video.

Hard getroffen

De familie Köse is ongenadig hard getroffen door de aardbeving. Yilmaz (53), de oudere broer van Salahattin, is donderdag onder het puin gehaald en vrijdag begraven. De vrouw van Yilmaz en diens dochter hebben vrienden en familie kunnen redden. Opa Köse die ooit als gastarbeider naar Nederland kwam en weer in zijn geboortestreek Hatay woonde, werd vrijdagavond gevonden en begraven naast zijn zoon Yilmaz. Naar opa’s vrouw wordt nog steeds gezocht.

In het dorpje zijn in een week tijd vier graven gedolven, vader en zoon zijn inmiddels begraven. De twee graven ernaast zijn nog leeg. De allesverwoestende natuurramp is voor de familie Köse er een van onmiskenbaar groot verdriet. Alle hoop was gevestigd op Sal die dagenlang van zich liet horen. Tot het helemaal stil werd. Sonja: „We hebben lang gewacht op hulp. Het zijn vrienden, familie en vrijwilligers die overal op de puinhopen staan, net als hier. En nu is het te laat.”