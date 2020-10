RIVM registreert 10.353 positieve coronatesten

Het dagcijfer van zondag geeft mogelijk een vertekend beeld, omdat zaterdag een gedeelte van de cijfers ontbrak. Die data zijn alsnog toegevoegd aan de rapportage van zondag. Onbekend is hoeveel van de zondag gerapporteerde besmettingen eigenlijk bij de dagcijfers van zaterdag horen.

De cijfers zaterdag waren incompleet door ict-problemen bij de GGD’en. Volgens het RIVM lijkt het probleem met de toelevering van cijfers inmiddels verholpen. „Het is nog niet zeker of alle ontbrekende aantallen verwerkt zijn. We houden dus een kleine slag om de arm”, zegt een woordvoerder van het instituut.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 26. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend waren 27 sterfgevallen gemeld.

Opvang van Belgische patiënten

België heeft Nederland gevraagd om coronapatiënten over te nemen, om de druk op ziekenhuizen bij de zuiderburen te verlichten. Voorlopig is er echter geen plek voor ze. „Zoals Duitsland ons heeft geholpen, kunnen wij dat ook voor België doen, op basis van wederkerigheid. Maar op dit moment is het echt lastig en moeten we ons best doen om patiënten binnen Nederland te verspreiden”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Nederland is wel bereid om België te helpen, benadrukt Kuipers, en hij sluit niet uit dat een individuele patiënt een keer de grens over gaat om geholpen te worden. „Maar het is lastig te accommoderen. We hebben allebei een enorme uitdaging”, aldus Kuipers.

België kampt onder meer met een grote corona-uitbraak bij Luik, net over de grens bij Maastricht. Maar de bedden in Maastricht zijn ook nodig om patiënten uit bijvoorbeeld Amsterdam op te vangen, zegt Kuipers.

Hoe België het verzoek indiende, laat Kuipers in het midden, maar de vraag is volgens hem niet binnengekomen bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

