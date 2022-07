Trump schaart zich achter ’heldhaftige’ Nederlandse boeren: ’Het is vreselijk wat er gebeurt’

Trump sprak zaterdag in Tampa, Florida op een ’Turning Point USA’-rally. „In Nederland - of all places - verzetten de boeren zich moedig tegen de klimaattirannie van de Nederlandse overheid. Kun je dat geloven?”

Volgens de 76-jarige Republikein, die nog altijd niet uitsluit dat hij in 2024 een nieuwe poging doet om weer in het Witte Huis plaats te nemen, wordt „zelfs een mondiale hongersnood” geriskeerd door boeren tegen te werken. „Ze zeggen dus gewoon dat je niet zelf mag bepalen wat je doet met jouw grond. Dat je geen mest mag gebruiken. Dat je je vee moet weg doen... En jij bent de volgende die aan de beurt is!”

Trump vervolgt: „Onze beweging staat op tégen klimaatfanatici, en we staan juist zij aan zij met de vreedzame Nederlandse boeren die op heldhaftige wijze voor hun vrijheid strijden. Het is vreselijk wat er gebeurt.”