’Vingeramputaties voor acht veroordeelde dieven in Iran’

De veroordeelden zitten nog vast in een gevangenis in hoofdstad Teheran. Daarvandaan worden ze volgens Amnesty de komende dagen naar een andere gevangenis gebracht, waar het vonnis met een op een guillotine gelijkend apparaat wordt voltrokken.

Diana Eltahawy van Amnesty International zei dat de straffen een „weerzinwekkende aanval op de menselijke waardigheid” zijn. „We roepen de internationale gemeenschap dringend op in te grijpen om te voorkomen dat deze vonnissen worden uitgevoerd”, aldus Eltahawy.

Sharia

Vingeramputaties zijn in de islamitische republiek volgens de sharia toegestaan, maar worden de laatste jaren nog zelden uitgevoerd. Het ABC zei data te hebben verzameld die duiden op ten minste 356 uitgevoerde amputaties sinds de islamitische revolutie in 1979. Het werkelijke aantal ligt echter veel hoger, stelt de organisatie.

Als de vonnissen worden uitgevoerd, dan schrijft het Iraanse strafrecht voor dat bij de mannen vier vingers van hun rechterhand worden afgesneden, zodat alleen de palm en duim van hun hand overblijven. Het Iraanse strafrecht staat ook andere lijfstraffen toe, waaronder geseling, verblinding en steniging.

Zowel Amnesty als ABC zei dat een van de veroordeelden, Hadi Rostami genaamd, 60 keer was gegeseld nadat hij had geprotesteerd tegen zijn straf. Hij zou twee keer geprobeerd hebben zelfmoord te plegen in de gevangenis.

Protest

De bezorgdheid bij Amnesty en het ABC over de ophanden zijnde straffen valt samen met het stijgende aantal executies in Iran sinds in het land protesten zijn uitgebroken over prijsstijgingen. Volgens het in Noorwegen gevestigde Iran Human Rights zijn in de eerste vijf maanden van 2022 minstens 168 mensen geëxecuteerd in Iran, zo’n 50 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.