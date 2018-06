Slachtoffers aanslag Londen herdacht

Bisschop Christopher Chessun omringd door publiek Ⓒ AFP

LONDEN - Met een kerkdienst en een minuut stilte is in Londen stilgestaan bij de terreuraanslag van 3 juni 2017. Toen vielen acht doden en raakten 48 mensen gewond. De nabestaanden staken kaarsen aan tijdens een dienst in de Kathedraal van Southwark, bericht de BBC.