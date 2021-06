Gesprekken met ’stroeve duo’s’ brengt formatie niet verder

„De boodschap is onveranderd”, zegt Hoekstra na zijn gesprek met GL-leider Klaver. „Het zou ook raar zijn als je daar een week later opeens anders over zou denken.”

Volgens Hoekstra is het wederom vooral ’over de inhoud’ gegaan. „We hebben het over thema’s gehad, variërend van veiligheid tot klimaat en economie. En we kennen natuurlijk elkaars opvattingen want die herinneren we ons nog uit de campagne. Er zijn best een paar overeenkomsten maar op veel thema’s zijn de verschillen ook aanzienlijk.”

GL-leider Klaver zegt ook ’niet van mening te zijn veranderd’. Zijn partij blijft aan de PvdA vasthouden: „Op dat punt zijn we niet verder gekomen. Maar verder is het vooral over de inhoud gegaan en dat is wat ik belangrijk vind.”

Stroeve duo’s

Hamer bracht donderdag de ’stroeve duo’s’ bijeen die voorlopig bij elkaar weg willen blijven. Behalve Hoekstra en Klaver zijn dat VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Lilianne Ploumen, en Sigrid Kaag van D66 en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.

Rutte memoreerde de goede samenwerking die hij met de PvdA had zijn tweede kabinet, waarin Ploumen minister voor ontwikkelingssamenwerking was. „Ze zat schuin tegenover mij. Het helpt altijd in de politiek als de verhoudingen goed zijn.” Toch blijft hij bij zijn positie dat hij wel een coalitie voor zich ziet met de PvdA, maar niet met een combinatie van PvdA en GL. „Omdat ze voor een meerderheid niet nodig zijn. Wij denken dat een combinatie van vier partijen over de tachtig zetels zit.”

Ploumen zegt dat ze het aan haar kiezers verplicht is vast te houden aan GL. „De belofte die ik aan mijn kiezers heb gedaan dat er een linkse stem luid en duidelijk te horen is.”

Embryo’s

Ook Kaag (D66) heeft naar eigen zeggen haar kiezers iets beloofd: een progressieve ommezwaai. „We hebben natuurlijk op tal van terreinen goed samengewerkt met de ChristenUnie”, bekent Kaag, die liever ’over links’ formeert dan de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en CU voortzet. „Maar we zijn natuurlijk deze verkiezingen ingegaan met een aantal D66-kenmerken, en die geven we niet zomaar weg. We hebben dingen bereikt, zoals het pensioenakkoord en het klimaatakkoord, maar op medisch-ethische thema’s heeft alles stilgestaan. We hebben de kiezer toegezegd dat we hier vooruitgang in willen.” Ze noemt daarbij het kweken van embryo’s, meerouderschap en het familierecht. „Dit is een nieuwe ronde en we hebben 24 zetels.”

Segers zegt niet verbaasd te zijn dat hij was uitgenodigd bij de informateur. „We hebben aangegeven dat we over de inhoud willen meepraten.” Wat die inhoud betreft: volgens Segers is er tijdens zijn gesprek met Kaag niet over medisch-ethische onderwerpen gesproken.

Eerst moet er steun komen voor de komende begroting en het herstelbeleid, zegt Rutte. Hij hoopt dat dit op bredere steun kunnen rekenen dan van alleen van de partijen die in beeld zijn voor een nieuw kabinet: VVD, CDA, D66, CU, PvdA, GL.

