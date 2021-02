Geen officiële koudegolf na ’nulmeting’: einde aan zeer koude dagen

Om van een officiële koudegolf te mogen spreken, moet het kwik in De Bilt vijf dagen onder nul blijven, waarbij het ook nog eens minstens drie nachten streng moet vriezen met minima onder de -10 graden. De reeks werd zondag ingezet, vervolgens gaf de thermometer dagelijks tussen de -1 en -5 graden aan.

De reden dat de serie ijsdagen in De Bilt werd doorbroken, is omdat de zon sterker wordt en het om 10.30 uur even windstil was. De onderste luchtlaag wordt dan niet meer goed gemengd en opgewarmd, waardoor het kwik even een snelle temperatuurstijging kan maken. Ook ligt er in De Bilt minder sneeuw dan in de omgeving, waardoor minder warmtestraling van de zon wordt teruggekaatst.

Serie doorbroken

Na de meting trok de zwakke oostenwind echter weer iets aan en kon de lucht weer mengen. De temperatuur zakte daardoor weer snel naar -2 graden, maar omdat het kwik al 0,0 graden had aangegeven, is de serie ijsdagen doorbroken.

Bekijk ook: Eerste schaatsfiles richting het ijs

Bekijk ook: Man in bootje Amsterdam uitgescholden om breken ijs

De laatste keer dat er in Nederland sprake was van een officiële koudegolf was in 2012. Dat was ook meteen de enige deze eeuw. Een regionale koudegolf is nog wel mogelijk. Donderdagmiddag moet duidelijk worden of het in Heino (Overijssel) of het weerstation op de oude vliegbasis Twenthe onder nul blijft. Daarmee kan er voor het eerst sinds 2013 weer een regionale koudegolf plaatsvinden.