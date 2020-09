Schoolbus botst tegen Engelse brug: ’Overal bloed’

Drie kinderen raakten zwaargewond bij een botsing tegen een voor de bus te lage tunnel. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Media

WINCHESTER - Drie jongeren zijn ernstig gewond geraakt toen een schoolbus in Engeland een spoorbrug raakte en in een tunnel terechtkwam. Zeker twaalf andere scholieren raakten lichtgewond door het verkeersongeval in Winchester, meldt de BBC.