Combinatiepensioen voor iedereen goed

Minister Wouter Koolmees heeft het maar druk met onze pensioenen. Eerder dit jaar pleitte hij nog voor meer diversiteit in de besturen van de pensioenfondsen. Het zijn nu vooral de oudere, blanke mannen die in de pensioenfondsbesturen zitten en vrouwen zijn een zeldzaamheid. Terecht dat Koolmees erop aandringt, want ik denk dat de communicatie rondom pensioenen veel beter zou zijn geweest als er meer vrouwen in de besturen hadden gezeten.