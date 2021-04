Coronamutant zaait dood en verderf, maar elke dag landen vlietuigen uit India op Schiphol

Coronadoden worden in India vaak snel gecremeerd. Ⓒ Reuters

Terwijl er voortdurend alarmerende berichten binnenstromen over coronamutaties in India komen er nog dagelijks vluchten uit dat land aan op Schiphol. Volgens het RIVM is dat geen onoverkomelijk probleem, maar experts hameren op een vliegverbod en een snelle quarantaineplicht. „Nu zijn we nog niet zodanig doorgevaccineerd dat we er al tegen beschermd zijn.”