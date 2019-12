Weer onrustig in Den Haag: jongens opgepakt voor brandstichting

Het is de afgelopen week erg onrustig geweest in de omgeving van Duindorp en Scheveningen. Onruststokers richtten vernielingen aan, gooiden met vuurwerk naar de politie en scholden de politie uit. De onrust volgde op het besluit van de gemeente om geen toestemming te geven voor vreugdevuren tijdens de jaarwisseling.

Vele tientallen relschoppers zijn aangehouden. Een aantal zaken tegen relschoppers is eerder deze week door het Openbaar Ministerie afgedaan met boetes of taakstraffen.

In de wijk Laak in Den Haag werden vanavond meerdere auto’s in de brand gestoken. De politie is ter plaatste. Jongeren die in de wijk op de been zijn, worden door de politie gecontroleerd.

De politie vraagt mensen die hebben gezien of gefilmd wat is gebeurd, zich te melden. De brandstichtingen gebeurden op verschillende locaties in de wijk.