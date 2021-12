KNMI geeft code oranje af voor noordoosten vanwege gladheid

Voor Overijssel en Flevoland geldt code geel vanwege de gladheid. Later in de ochtend wordt de koude lucht verdreven en zal de gladheid verdwijnen, als laatste in Groningen. Ook in Zuid-Holland moeten weggebruikers goed opletten: lokaal komt dichte mist voor.

Bekijk ook: Meerdere voertuigen betrokken bij verkeersongevallen Groningen en Friesland door gladheid