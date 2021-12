KNMI: gladheid verdwijnt, code oranje opgeheven

Op de A7 verloor een bestuurder de macht over stuur door de gladheid. Ⓒ Persbureau Noorder Nieuws

GRONINGEN - Het KNMI heeft de code oranje vanwege ijzel, die voor het noorden en oosten van het land gold, ingetrokken. Alleen in Groningen kan het plaatselijk nog glad zijn door ijzel en is nog code geel van kracht. Met name het wegverkeer kan hiervan hinder ondervinden, aldus het weerinstituut.