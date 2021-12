KNMI waarschuwt voor gladheid in noorden en oosten van het land

Het is zwaar bewolkt en er valt af en toe motregen. De combinatie van koude ondergrond en neerslag kan leiden tot ijzel, die de wegen plaatselijk spekglad kan maken. Het KNMI en de ANWB waarschuwden zondag aan het begin van de avond al voor gladheid, toen echter nog vooral in het midden van het land.

Bewolking

Pas in de loop van maandagochtend verdwijnt de gladheid in het uiterste noordoosten van het land, voorspelt het KNMI. Het blijft maandag ondanks aanhoudende bewolking op de meeste plaatsen droog. In de loop van maandagmiddag gaat het in het zuiden regenen. Maar de temperatuur is tegen die tijd tot boven het vriespunt gestegen, waardoor de kans op ijzel verdwenen zal zijn.

In de loop van de week wordt het weer steeds zachter. Op donderdag kan het wel 15 graden worden en tijdens nieuwjaarsnacht is de temperatuur naar verwachting 10 graden.