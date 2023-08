LIVE | Feest barst los in Zandvoort na overwinning Verstappen

ZANDVOORT - Het driedaagse Formule 1-weekend in Zandvoort beleeft het hoogtepunt met de Grand Prix die om 15.00 uur van start gaat. De organisatie verwacht opnieuw 105.000 racefans te ontvangen op het circuit in de duinen. Max Verstappen vertrekt vanaf de eerste startplek en zal proberen voor de derde keer op rij deze thuiswedstrijd te winnen.Volg hier alle ontwikkelingen in ons liveblog.

Het feest barst los in Zandvoort na de derde overwinning op rij van Max Verstappen bij de Grand Prix van Nederland. Ⓒ ANP