Meisje (8) overleden nadat wind springkasteel de lucht in blaast in Spanje

Dat schrijft The Guardian. Hulpdiensten werden dinsdagavond opgeroepen naar het kermisterrein in Mislata, een gemeente aan de rand van Valencia. Minuten eerder hadden geschokte getuigen toegekeken hoe de opblaasbare constructie van de kermis de lucht in vloog en verschillende kinderen op de grond wierp, aldus de krant El País.

Zoekactie

Negen kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht, twee van hen in ernstige toestand. Provinciale brandweerlieden deelden foto’s waarop stukken van het leeggelopen kasteel verspreid over het kermisterrein te zien waren, en voegden eraan toe dat er een zoekactie was uitgevoerd om er zeker van te zijn dat er geen kinderen in de constructie vastzaten.

Woensdag meldden lokale autoriteiten dat een achtjarig meisje aan haar verwondingen was overleden. Een vierjarig meisje ligt nog in het ziekenhuis. „Een zeer trieste dag voor Mislata”, zei de burgemeester van de stad, Carlos Fernández Bielsa, op Twitter.

De stad kondigde een periode van officiële rouw af tot vrijdag en annuleert alle resterende kerstfestiviteiten, waaronder een driekoningenoptocht die voor woensdag was gepland. „Wij willen onze oprechte deelneming betuigen aan de familie en vrienden van het kind dat om het leven is gekomen. Ze was pas acht jaar oud”, zei de politie in een verklaring.

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk.

Onderzoek naar springkastelen

De gebeurtenis komt enkele weken nadat zes kinderen omkwamen toen een windvlaag een springkasteel 10 meter de lucht in joeg in Australië. Naar aanleiding van deze tragedie, die nog steeds wordt onderzocht, werd opgeroepen tot een betere regulering van de veiligheidsnormen voor springkastelen.