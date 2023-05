Leidse universiteit zoekt zingende papegaaien

„Ik ben benieuwd hoe ze veranderende melodieën kunnen herkennen en nazingen. Het zou geweldig zijn om dat te testen met een grote groep zingende papegaaien”, zegt ze op de site van de universiteit. De onderzoekster boort er een speciaal gekregen beurs voor aan.

„Om een melodielijn te kunnen volgen, moet je het verschil kunnen horen tussen twee noten. Dat noemen we relatief gehoor, en het is iets waar mensen in uitblinken. Dieren horen alleen welke toon iets is, dus een C, A of F-mineur. Dat is een absoluut gehoor, iets wat mensen juist maar zelden kunnen”, vervolgt Spierings.

Absoluut gehoor

„Ik denk dat papegaaien misschien ook een relatief gehoor hebben. Naast het feit dat ze een hele muzikale diersoort zijn, kunnen ze veel verschillende geluiden maken, en ook zingen. We weten dat ze waarschijnlijk absoluut gehoor hebben, maar we willen ook het relatieve gehoor testen”, aldus de wetenschapper.

Omdat er op de universiteit geen echte papegaaien voorhanden zijn, bedacht ze dat ze het onderzoek maar via een app moest doen. „Als een papegaai een liedje kan zingen en we laten het daarna horen met een andere toonhoogte of interval, kan de papegaai het dan nog steeds zingen? Ik zie het al voor me: een groot zoomgesprek met veertig papegaaien en hun eigenaren, waarmee je echt een gemeenschapje kunt vormen”, droomt Spierings.