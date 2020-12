Recherchechef Andy Kraag: ’Afscheid nemen van mijn bivakmuts, de spannendste beslissing ooit’

Binnenland

Dode Oud Ade blijkt door misdrijf om het leven gekomen

De persoon die dinsdag dood in een huis in Oud Ade is gevonden, is om het leven gebracht. De overledene werd vroeg op de ochtend gevonden in het huis aan de Hofdijklaan in de Zuid-Hollandse plaats. Rond 05.50 uur kreeg de politie een melding dat een overval op het huis werd gepleegd. Agenten vonden ...