De Nederlandse gezondheidszorg staat internationaal hoog aangeschreven. Vorig jaar nog concludeerde het gezaghebbende medisch wetenschappelijk tijdschrift The Lancet dat de medische zorg in ons land vergeleken met die in 200 andere landen op de negende plaats staat. Wie in Nederland dus onverhoopt in het ziekenhuis belandt, heeft een zeer goede kans daar de juiste medische behandeling te krijgen.