Man overlijdt door beknelling in rolluik Brussels metrostation

Kopieer naar clipboard

Ook afgelopen woensdag moest een man bevrijd worden die bekneld zat tussen een rolluik in station Hallepoort. Ⓒ Brandweer Brussel

BRUSSEL - In een Brussels metrostation is een man overleden nadat hij klem was komen te zitten in een rolluik. Het is al de vierde keer in drie maanden dat iemand bekneld raakt tussen de rolluiken van de metro in de Belgische hoofdstad.